В Курганской области поставлен новый рекорд по коронавирусу

За все время в регионе обнаружили 11 472 больных коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 25 декабря выявили 113 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Предыдущий рекорд по числу больных в области зафиксировали 18 декабря, когда за день выявили 111 случаев.

«На 25 декабря в Курганской области лабораторно подтверждены 113 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. 48 зараженных обнаружили в Кургане, остальных — в Варгашинском, Далматовском, Звериноголовском, Каргапольском, Кетовском, Куртамышском, Сафакулевском, Шадринском, Юргамышском районах, Макушинском муниципальном округе и Шадринске.

С начала пандемии в регионе обнаружили 11 472 случая COVID-19. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

Обязательный масочный режим ввели в Курганской области 15 июня. В регионе можно посещать кинотеатры, бани, кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион. Из-за роста заболеваемости в октябре власти ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет, а детям позволили находиться на улице без взрослых только если они идут в школу или больницу. Для помощи в борьбе с коронавирусом в Курганскую область приехали медики из других регионов.