24 декабря 2020

В Курганской области поставлен новый рекорд по коронавирусу

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа фельдшеров скорой помощи в условиях коронавирусной инфекции на территории городской больницы №2. Курган, защитный костюм, фельдшер на вызове, скорая помощь, covid-19, пандемия коронавируса, средства защиты, водитель скорой помощи, ковид19
За все время в регионе обнаружили 11 472 больных коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Курганской области 25 декабря выявили 113 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Предыдущий рекорд по числу больных в области зафиксировали 18 декабря, когда за день выявили 111 случаев.

«На 25 декабря в Курганской области лабораторно подтверждены 113 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. 48 зараженных обнаружили в Кургане, остальных — в Варгашинском, Далматовском, Звериноголовском, Каргапольском, Кетовском, Куртамышском, Сафакулевском, Шадринском, Юргамышском районах, Макушинском муниципальном округе и Шадринске.

С начала пандемии в регионе обнаружили 11 472 случая COVID-19. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

Обязательный масочный режим ввели в Курганской области 15 июня. В регионе можно посещать кинотеатры, бани, кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион. Из-за роста заболеваемости в октябре власти ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет, а детям позволили находиться на улице без взрослых только если они идут в школу или больницу. Для помощи в борьбе с коронавирусом в Курганскую область приехали медики из других регионов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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