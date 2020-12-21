21 декабря 2020
20 декабря 2020
19 декабря 2020

В Тюменской области двойное убийство попытались скрыть пожаром

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в расселенном доме, в поселке Солнечный. Сургут, пожар, огонь
Убийца завалил тела жертв покрышками и поджег их вместе с домом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В селе Боровое (Тюменская область) преступник сжег семейную пару, пытаясь скрыть их убийство. Об этом сообщает следственный комитет по Тюменской области. В момент пожара жертвы могли быть еще живы.

«По версии следствия, накануне трагедии между супругами и подозреваемым произошла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес мужчине и женщине телесные повреждения. Решив, что потерпевшие погибли, подозреваемый накрыл их тела автомобильными покрышками, облил бензином и поджег», — сообщает следственный комитет по Тюменской области.

Преступление произошло 21 декабря, в одном из частных домов села Боровое (Ишимский район Тюменский области). Тела погибших нашли после тушения пожара. По подозрению в убийстве задержан их знакомый. Расследование уголовного дела продолжается.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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