В Тюменской области двойное убийство попытались скрыть пожаром

Убийца завалил тела жертв покрышками и поджег их вместе с домом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В селе Боровое (Тюменская область) преступник сжег семейную пару, пытаясь скрыть их убийство. Об этом сообщает следственный комитет по Тюменской области. В момент пожара жертвы могли быть еще живы.

«По версии следствия, накануне трагедии между супругами и подозреваемым произошла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес мужчине и женщине телесные повреждения. Решив, что потерпевшие погибли, подозреваемый накрыл их тела автомобильными покрышками, облил бензином и поджег», — сообщает следственный комитет по Тюменской области.

Преступление произошло 21 декабря, в одном из частных домов села Боровое (Ишимский район Тюменский области). Тела погибших нашли после тушения пожара. По подозрению в убийстве задержан их знакомый. Расследование уголовного дела продолжается.