За оформление улицы диодными гирляндами подрядчик получил чуть меньше 3 млн рублей Фото: ВКонтакте, «Происшествия Ноябрьск»

Новогодние гирлянды, установленные для подсветки пешеходной зоны в Ноябрьске (ЯНАО), оказались опасными из-за допущенных подрядчиком нарушений. На отсутствие защитных коробов в местах соединений проводки обратили внимание сами местные жители, пожаловавшиеся в социальных сетях.

«Пожалуйста, будьте предельно внимательны к себе и своим детям, если полезут и возьмутся за оголенные провода, исход будет страшный, — написал группе „Происшествия Ноябрьск“ „ВКонтакте“ мужчина, представившийся электриком. — Распределительная коробка (где автомат) находится меньше метра от земли, достанет любой ребенок». В доказательство своих слов автор приложил несколько фотографий, сделанных в районе улиц Мира и Ленина.

В администрации Ноябрьска на сообщение в социальных сетях отреагировали оперативно. «В течение двух часов подрядчик закроет коробом провода и решит это вопрос», — сообщили представители мэрии.

Как удалось выяснить URA.RU из открытых источников световым оформлением гирляндами на указанном участке занимается ООО «Доминго». При этот близкие к администрации Ноябрьска источники утверждают: у городских властей якобы уже не первый раз возникают вопросы к организации и качеству выполненных ею работ.

Согласно данным открытых источников, за работу по установке новогодних светодиодных конструкций предприятие получило от мэрии 2 млн 988 тысяч рублей по договору от 6 ноября 2020 года. До указанному в договоре на сайте госзакупок телефону связаться с компанией не удалось — на звонок никто не ответил.

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Фото: ВКонтакте, «Происшествия Ноябрьск»

Фото: «ВКонтакте», «Происшествия Ноябрьск»