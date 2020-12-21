Главе челябинского района прочат мандат Госдумы благодаря Путину

Александру Глазкову прочат новый карьерный взлет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главу Саткинского района (Челябинская область) Александра Глазкова рассматривают как кандидата на выборах в Госдуму 2021 года по Златоустовскому одномандатному округу. Идея возникла после того, как по указу президента Владимира Путина его включили в состав обновленного Госсовета, сообщили URA.RU источники в «Единой России».

«После того, как из предвыборного расклада выпал представитель „ОПОРЫ России“ Александр Калинин, Глазков представляется очень хорошим вариантом. Саткинский район входит в Златоустовский округ. Глава имеет отличный бэкграунд. Помимо муниципальной службы, у Глазкова есть опыт работы топ-менеджера крупного предприятия [комбината „Магнезит“] и депутата заксобрания области», — пояснил собеседник агентства.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина в диалоге с URA.RU объяснил назначение Глазкова эффективностью его работы. Сам Глазков заявил корреспонденту агентства, что подобных предложений не получал.

«Действительно, Глазков один из лучших руководителей муниципальных образований, почему и стал первым из двух мэров, вошедших в Госсовет. Это существенно усиливает его позиции», — заявил URA.RU вице-губернатор и первый замсекретаря регионального отделения «ЕР» Анатолий Векшин. Он также напомнил, что Глазков также руководит Советом муниципальных образований области, при этом воздержавшись от комментария о предвыборных перспективах саткинского главы.

Златоустовский округ считается едва ли не самым конкурентным в Челябинской области. Баллотироваться здесь намерен целый ряд ресурсных и амбициозных кандидатов. Это действующие депутаты Госдумы Виталий Пашин (ЛДПР) и Олег Колесников («ЕР»), лидер успешно выступившей на выборах в заксобрание области Партии пенсионеров Степан Фирстов и экс-глава города Вячеслав Жилин.