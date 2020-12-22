22 декабря 2020

Среди депутатов Екатеринбурга выявлены новые случаи коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Уход Александра Высокинского с поста мэра Екатеринбурга. Екатеринбург, екатеринбургская городская дума, егд, гордума екатеринбурга
Ранее в аппарате думы фиксировали вспышку COVID-19 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В гордуме Екатеринбурга выявлены два новых случая коронавируса (фамилии инфицированных агентство не может раскрывать по закону), сообщил источник URA.RU в представительном органе. По словам другого инсайдера, зараженные переносят болезнь дома.

Оба они отсутствовали на заседании думы 22 декабря, где народные избранники утверждали отставку мэра Александра Высокинского и принимали бюджет на 2021 год. «У одного из депутатов COVID подтвердился уже после собрания», — описал ситуацию источник.

Это не первые эпизоды коронавируса в депутатском корпусе. В разное время о болезни сообщали Владимир Крицкий и Алексей Холодарев. А летом от COVID-19 умерла Елена Дерягина. В начале декабря с симптомами коронавируса госпитализировали спикера думы Игоря Володина. Однако позже выяснилось, что он лечился от пневмонии. В ноябре по причине вспышки коронавируса в аппарате представительного органа депутаты делали двухнедельный перерыв в работе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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