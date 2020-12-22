Среди депутатов Екатеринбурга выявлены новые случаи коронавируса

Ранее в аппарате думы фиксировали вспышку COVID-19 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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В гордуме Екатеринбурга выявлены два новых случая коронавируса (фамилии инфицированных агентство не может раскрывать по закону), сообщил источник URA.RU в представительном органе. По словам другого инсайдера, зараженные переносят болезнь дома.

Оба они отсутствовали на заседании думы 22 декабря, где народные избранники утверждали отставку мэра Александра Высокинского и принимали бюджет на 2021 год. «У одного из депутатов COVID подтвердился уже после собрания», — описал ситуацию источник.

Это не первые эпизоды коронавируса в депутатском корпусе. В разное время о болезни сообщали Владимир Крицкий и Алексей Холодарев. А летом от COVID-19 умерла Елена Дерягина. В начале декабря с симптомами коронавируса госпитализировали спикера думы Игоря Володина. Однако позже выяснилось, что он лечился от пневмонии. В ноябре по причине вспышки коронавируса в аппарате представительного органа депутаты делали двухнедельный перерыв в работе.