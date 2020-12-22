Мишустин поспорил с челябинским губернатором на Госсовете

На заседании Госсовета Алексей Текслер озвучил ряд бюджетных инициатив Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Предложения по распределению налогов между регионами и муниципалитетами, озвученные губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, стали поводом для дискуссии на заседании Госсовета 23 декабря, передает корреспондент URA.RU. Модератором спора между главой региона, министром финансов Антоном Силуановым и премьером Михаилом Мишустиным стал президент Владимир Путин.

Текслер в своем докладе предложил передать на федеральный уровень полномочия по уплате взносов ОМС для неработающего населения. По мысли губернатора, это создаст в регионах дополнительные условия для повышения рождаемости и продолжительности жизни в рамках нацпроектов. «Это глобальное предложение ценой в сотни миллиардов рублей. Без обмена расходными полномочиями этот вопрос так просто не решить», — отреагировал Силуанов.

У Мишустина возражения вызвало предложение по более тонкой настройке налога на самозанятых граждан, что стимулировало бы муниципалитеты к более активной работе с ними. «Расщепление налога на региональный и муниципальный уровень невозможно. Это не технический, а смысловой вопрос. Если таксист перевез клиента из одного муниципалитета в другой — куда он должен зачислить налог? Потому мы и сделали его на 100% региональным, чтобы власти субъекта могли распределять средства согласно вкладу каждого муниципалитета», — пояснил Мишустин.

«Ваш побудительный мотив очень благородный. Но вы сами видите, что технические детали весьма сложные. Пожалуйста, проработайте их с коллегами в федеральном правительстве», — резюмировал Путин.