23 декабря 2020

Запись на прививку от коронавируса откроют через Госуслуги

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Россияне смогут записаться на прививку через Госуслуги Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

На портале Госуслуги появится функция записи на вакцинацию от коронавируса. Разработать услугу поручил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Минздраву совместно с Минцифры обеспечить реализацию сервиса записи граждан на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции посредством Единого портала государственных услуг и Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)», — цитирует поручение телеканал 360. Отмечается, что приоритет будет автоматически отдаваться россиянам в зависимости от их группы риска, возраста и места работы. Минцифры и Минздрав должны обеспечить работу сервиса до 31 января 2021 года.

«Спутник V» стал первой вакциной от коронавируса в мире. Препарат на два года дает иммунитет к COVID-19, пишет «Национальная служба новостей». Однако вирусологи предупреждают, что все вакцины могут стать бесполезными, если вирус мутирует. Один из новых штаммов коронавируса был обнаружен в Великобритании. Ученые центра Гамалеи при этом заверили, что изобретенная в РФ вакцина оказалась эффективной против нового мутировавшего вида COVID.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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