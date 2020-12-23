В Кургане десятки домов останутся на день без воды

Более 30 домов в Кургане останутся 25 декабря без воды. В этот день бригады «Водного Союза» на двух участках врежут новый водопровод в существующую сеть, сообщили URA.RU в пресс-службе компании.
«25 декабря с 09:00 до 21:00 бригады „Водного Союза“ произведут врезки водопровода по улице Коли Мяготина, 195, в существующую сеть. Для проведения данных работ будет ограничено холодное водоснабжение», — рассказали в ресурсоснабжающей организации. Аналогичные работы в это же время будут проводиться на улице Тельмана, 4.
Без холодной воды могут остаться дома по адресам:
- улица Станционная, 76, 80, 82, 84, 86, 85;
- улица Ипподромная, 13, 17, 19;
- улица Савельева, 92;
- Савельевский переезд, 1, 2, 3, 4;
- улица Коли Мяготина, 193, 195, 197;
- улица Тельмана, 2, 4, 8, 8/2, 10, 12, 12а, 16;
- улица Дружбы, 1;
- переулок Спартака, 3, 3а, 4;
- проспект Конституции, 64, 64а, 68к1а, 68к1Б, 68к1.
Также под ограничение попадают теплопункты №79, №101 и теплопункт по улице Тельмана, 8. «Водный Союз» просит потребителей заранее запастись водой.
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