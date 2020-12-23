23 декабря 2020
22 декабря 2020

В Кургане десятки домов останутся на день без воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему отключения воды. Курган, вода, нет воды, отключение воды, кран с водой, водоснабжение, холодная вода, хвс, вода в банке
Курганцев просят заранее сделать запасы воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Более 30 домов в Кургане останутся 25 декабря без воды. В этот день бригады «Водного Союза» на двух участках врежут новый водопровод в существующую сеть, сообщили URA.RU в пресс-службе компании.

«25 декабря с 09:00 до 21:00 бригады „Водного Союза“ произведут врезки водопровода по улице Коли Мяготина, 195, в существующую сеть. Для проведения данных работ будет ограничено холодное водоснабжение», — рассказали в ресурсоснабжающей организации. Аналогичные работы в это же время будут проводиться на улице Тельмана, 4.

Без холодной воды могут остаться дома по адресам:

  • улица Станционная, 76, 80, 82, 84, 86, 85;
  • улица Ипподромная, 13, 17, 19;
  • улица Савельева, 92;
  • Савельевский переезд, 1, 2, 3, 4;
  • улица Коли Мяготина, 193, 195, 197;
  • улица Тельмана, 2, 4, 8, 8/2, 10, 12, 12а, 16;
  • улица Дружбы, 1;
  • переулок Спартака, 3, 3а, 4;
  • проспект Конституции, 64, 64а, 68к1а, 68к1Б, 68к1.

Также под ограничение попадают теплопункты №79, №101 и теплопункт по улице Тельмана, 8. «Водный Союз» просит потребителей заранее запастись водой.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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