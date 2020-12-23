В Госдуме призвали закрыть границы из-за нового штамма COVID-19

Из-за нового штамма коронавируса, который был выявлен в Великобритании, в Госдуме призвали временно ограничить авиасообщение России с другими странами. Соответствующее обращение депутат Иван Сухарев направил премьер-министру Михаилу Мишустину.
«В целях недопущения распространения передачи нового вируса на территории Российской Федерации, прошу вас рассмотреть возможность на время прекратить авиасообщение со всеми зарубежными странами для поддержания существующей положительной динамики борьбы с коронавирусной инфекцией», — передает RT текст сообщения.
Ранее власти Великобритании заявили, что в ходе второй волны пандемии в стране с большой скоростью распространяется новый тип коронавируса. Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко рассказал, что мутировавший коронавирус опасен тем, что быстрее передается от человека к человеку. С 22 декабря Россия приостановила авиасообщение с Великобританией.
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