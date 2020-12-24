Смертность от COVID в свердловской статистике выросла в разы

Ежедневно в регионе фиксируется по 16-18 смертей от коронавируса Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области число смертей пациентов от коронавируса выросло почти в три раза по сравнению с началом второй волны эпидемии. Об этом свидетельствуют цифры, публикуемые ежедневно свердловским штабом по борьбе с COVID. За минувшие сутки в регионе зафиксировано 403 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

«Состояние 586 госпитализированных оценивается как тяжелое, 360 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 238 — на аппаратах ИВЛ», — рассказали агентству в свердловском оперштабе.

В состоянии средней тяжести в больницах свердловских городов лежат 1117 COVID-пациентов, в больницах Екатеринбурга — 2388 человек. «Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», — отметили в оперштабе.

За сутки из свердловских больниц выписано 406 человек, число выздоровевших пациентов — 48 484. Всего же коронавирусом с начала эпидемии заболели 56 162 свердловчанина. С диагнозом COVID-19 скончалось 1 409 жителей Свердловской области, за сутки — 16 человек.

Если сравнить смертность от коронвируса сейчас и два месяца назад (конец октября, когда в регионе начался ощутимый подъем второй волны эпидемии), число регистрируемых ежедневно смертей COVID-пациентов выросло почти в три раза. Так в последнюю декаду октября фиксировалось от 3 до 10 погибших в сутки (в среднем — шесть), а сейчас ежедневно регистрируется по 16-17 смертей. Максимум был зафиксирован 13 и 15 декабря (18 умерших).

Ранее URA.RU рассказывало, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Свердловской области остается напряженной: число заболевших близко к пиковым значениям, высоким остается количество смертей от COVID.