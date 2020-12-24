Бывший челябинский омбудсмен переиграл силовиков в суде

Алексей Севастьянов окончательно избавился от проблем с законом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Челябинского экс-омбудсмена Севастьянова задержали за мошенничество

Прокуратура не смогла оспорить отмену обвинительного приговора по делу бывшего уполномоченного по правам человека в Челябинской области Алексея Севастьянова. Об этом сообщил URA.RU адвокат обвинявшегося в мошенничестве экс-омбудсмена Константин Акулич.

Прокуратура оспорила решение Челябинского областного суда, отменившего приговор, в Седьмом кассационном суде общей юрисдикции. «В передаче кассационной жалобы для рассмотрения в заседании суда кассационной инстанции отказано», — сообщается в его базе данных.

«Подобные решения принимаются в тех случаях, когда судья кассационной инстанции не видит в представленных прокуратурой материалах признаков нарушения закона. И, соответственно, нет смысла разбирать это дело в судебном процессе», — пояснил URA.RU Акулич.

Севастьянова обвиняли в попытке мошенническим путем получить бюджетную субсидию в 3 млн рублей на развитие фермерского хозяйства. При этом проверка показала, что скот он приобрел в апреле 2017 года, а сделку оформил в декабре. Как пояснил агентству сам правозащитник, так он пытался выиграть время, чтобы попасть в госпрограмму и успеть построить молочную ферму. Деньги в итоге он не получил, и бюджет не пострадал.

Обвинение требовало приговорить Севастьянова к 3,5 года колонии и 800-тысячному штрафу. Центральный райсуд Челябинска ограничился условным наказанием. Затем в апелляционной инстанции адвокат доказал серьезные нарушения при расследовании дела. В октябре 2020 года приговор отменили, материалы дела вернули в прокуратуру.