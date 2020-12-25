Единороссы готовы выдвинуть в Госдуму депутатов от других партий

Единороссы могут украсть ресурсных одномандатников из других партий Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Партия «Единая Россия» на выборах в Госдуму в 2021 году может выдвинуть в одномандатных округах депутатов, которые в нынешнем созыве представляют другие партии. Переговоры ведутся сразу с несколькими политиками, сообщил URA.RU источник в ЕР.

«Чтобы выдвигаться от ЕР, нужно выйти из своей партии и победить на праймериз весной. Поддержку получат статусные депутаты, которые работают в Госдуме на ведущих позициях, чьи компетенции нужны в новом созыве. Они должны помочь ЕР получить как можно больше мандатов в округах», — сказал инсайдер.

Одним из таких депутатов может стать глава думского комитета по жилищной политике Галина Хованская, которая избиралась от «Яблока» и «Справедливой России». Источник URA.RU в мэрии Москвы подтвердил, что под Хованскую планируется оставить ее Ленинградский округ. «Если она не согласится, то против нее поставят технического кандидата. Хованская с ее опытом нужна в Госдуме нового созыва», — объяснил он.

Другой собеседник в ЕР подчеркнул, что переговоры о выдвижении от «Единой России» не означают, что партия «кого-то уговаривает». «Они сами стоят возле нашей двери, нам нужно только открыть дверь», — отметил единоросс.

В пресс-службе «Единой России» подтвердили, что для участия в праймериз и выдвижения в Госдуму кандидат должен выйти из других политобъединений. «Партия будет выдвигать победителей предварительного голосования. Главный критерий — поддержка избирателей», — добавили в ЕР. По данным URA.RU, 71 депутат Госдумы уже прошел согласования в ЕР, администрации президента и у губернаторов. В их числе — Владимир Бурматов (Челябинская область), Антон Шипулин (Свердловская область), Иван Квитка (Тюменская область) и другие.