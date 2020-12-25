Глава РПЦ в Екатеринбурге получил новый сан

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Торжественная встреча главы Екатеринбургской митрополии Преосвященного владыки Евгения в Храме-Памятнике на Крови. Екатеринбург, кульберг алексей, владыка евгений, митрополит евгений
До этого владыка Евгений имел сан епископа Екатеринбургского и Верхотурского Фото: Анна Майорова © URA.RU
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В Екатеринбургской митрополии назначен новый глава

Главу Екатеринбургской митрополии Евгения Кульберга возвели в сан митрополита Екатеринбургского и Верхотурского. Об этом сообщили в пресс-службе структуры РПЦ. До этого он имел сан епископа Екатеринбургского и Верхотурского.

«В домовом храме Патриаршей резиденции Данилова монастыря Москвы Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возвел в сан митрополита епископа Екатеринбургского и Верхотурского Евгения в связи с назначением главой Екатеринбургской митрополии», — говорится в сообщении на сайте Екатеринбургской митрополии. Также там сообщили, что патриарх Кирилл напутствовал митрополита Евгения на служение на Екатеринбургской кафедре.

Ранее Священный Синод освободил митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла с занимаемой должности и назначил его главой Татарстанской митрополии. В результате новым главой Екатеринбургской митрополии поставили владыку Евгения (Кульберга). Диакон Андрей Кураев уточнял, что процедуре возведения Евгения Кульберга в сан митрополита предшествует указ предстоятеля РПЦ. «Обычно после этого патриарх вручает белую шапку митрополиту, это может происходить в „домашних“ условиях. Или во время патриаршего богослужения», — рассказал он. Кураев уточнил, что благословение может пройти и дистанционно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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