Глава РПЦ в Екатеринбурге получил новый сан

До этого владыка Евгений имел сан епископа Екатеринбургского и Верхотурского Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбургской митрополии назначен новый глава

Главу Екатеринбургской митрополии Евгения Кульберга возвели в сан митрополита Екатеринбургского и Верхотурского. Об этом сообщили в пресс-службе структуры РПЦ. До этого он имел сан епископа Екатеринбургского и Верхотурского.

«В домовом храме Патриаршей резиденции Данилова монастыря Москвы Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возвел в сан митрополита епископа Екатеринбургского и Верхотурского Евгения в связи с назначением главой Екатеринбургской митрополии», — говорится в сообщении на сайте Екатеринбургской митрополии. Также там сообщили, что патриарх Кирилл напутствовал митрополита Евгения на служение на Екатеринбургской кафедре.

Ранее Священный Синод освободил митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла с занимаемой должности и назначил его главой Татарстанской митрополии. В результате новым главой Екатеринбургской митрополии поставили владыку Евгения (Кульберга). Диакон Андрей Кураев уточнял, что процедуре возведения Евгения Кульберга в сан митрополита предшествует указ предстоятеля РПЦ. «Обычно после этого патриарх вручает белую шапку митрополиту, это может происходить в „домашних“ условиях. Или во время патриаршего богослужения», — рассказал он. Кураев уточнил, что благословение может пройти и дистанционно.