Кандидат в мэры Сургута Александр Побережный записал рэп-обращение для депутатов городской думы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Отставка главы Сургута

Кандидат в мэры Сургута и владелец интернет-СМИ Александр Побережный записал рэп-обращение к депутатам на мотив одной из песен музыканта Noize MC. В нем он просит народных избранников о честных выборах и высказывает недоверие потенциальному мэру-варягу.

«У меня задачи две — чтобы этот клип посмотрели в думе. Его, я уверен, посмотрят. Плюс задача в том, чтобы попытаться сделать так, чтобы не людей обвиняли в дурацких выборах, а систему, и как минимум не осуждали действия людей даже за подачу документов», — написал Побережный в описании к видеоролику, выложенному на YouTube.

Рэп-обращение называется «Сургуту нужен свой!». Записано оно на мотив песни «Все как у людей» Noize MC. На момент публикации новости ролик посмотрели 299 раз, у него 11 оценок, семь из которых — «не нравится». А в одном из трех комментариев зритель объяснил, почему рэп-обращение оказалось бессмысленным. «Даже спереть мотив у Нойза нормально не смогли. Когда хотели в рэп, а получилась самодеятельность уровня корпоратива ИП „Заготколхоззерно“. Молодым не зайдет в силу отсутствия профессионализма, старым не понятен формат», — написал пользователь Андрей Стр.

Сам Побережный не ответил на звонки журналиста агентства. Однако заочно на критику он ответил тем, что «специально выложил сырой формат, так как это вызовет больший ажиотаж, чем качественная картинка».

Ранее URA.RU писало, что после ухода с поста мэра Вадима Шувалова жители Сургута устроили троллинг властям и выстроились в очередь, чтобы подать документы на конкурс по выборам градоначальника. На этот пост уже претендуют бухгалтер, несколько нефтяников, безработные, психолог и миллионер.