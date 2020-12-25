Свердловский мэр ушел в отставку после коррупционного скандала

Депутаты Тугулыма приняли отставку Сергея Селиванова Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Свердловской области депутаты думы Тугулымского городского округа приняли отставку мэра Сергея Селиванова. Об этом URA.RU сообщила председатель думы Мария Коркина.

«Заседание состоялось, решение принято. Он ушел в добровольную отставку по личному заявлению», — сказала Коркина. Она отметила, что это решение поддержали все депутаты. Также на заседании был принят городской бюджет.

Ранее источник в муниципальной думе сообщил, что на внеочередном заседании примут отставку мэра в связи с коррупционным скандалом. Одновременно с этим должно состояться повторное обсуждение бюджета Тугулыма на будущий год. Сергея Селиванова обвиняют в получении взяток в особо крупном размере.

Он находился под домашним арестом, пока Свердловский областной суд не выпустил его на свободу в сентябре. Чиновника арестовали в апреле текущего года. Тогда же была задержана Татьяна Володина — начальник финансового управления администрации муниципалитета, она обвинялась во взятке в крупном размере (часть 2 стать 290 УК РФ). Одновременно с этим СК расследует несколько уголовных дел в отношении заместителя главы Тугулымского городского округа Сергея Уткина.