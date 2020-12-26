Митрополит Екатеринбурга высказался о спецназе в монастыре Сергия

Новый глава Екатеринбургской митрополии Евгений (Кульберг) заявил, что епархия не имеет отношения к спецназу, нагрянувшему на днях в Среднеуральский женский монастырь, который находится под властью отлученного от церкви Сергия (Романова). Митрополит уточнил корреспонденту URA.RU, что задача представителей РПЦ состоит в другом.
«Екатеринбургская епархия, которая является правообладателем земли, старается узаконить строение храмов и помещений, которые являются самостроем и вообще могут быть снесены. При этом суд назначает экспертов, сопровождает их судебными приставами. Приставы на такие мероприятия выходят в сопровождении. Где все это, а где епархия? Мы говорим то, что надо узаконить», — пояснил митрополит URA.RU.
Он уточнил, что картина, представляемая в некоторых видеороликах о том, что «епархия хочет что-то оттяпать», отличается от реальной. Митрополит Евгений также выразил надежду, что общественность увидит в действиях представителей епархии здравый смысл.
Ранее в Среднеуральский женский монастырь «Спорительница хлебов», прибыли бойцы группы силовой поддержки Федеральной службы судебных приставов (спецназ ФССП). Судебные приставы возбудили исполнительное производство, чтобы обеспечить исполнение решения суда о проведении экспертизы зданий Среднеуральского женского монастыря.
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