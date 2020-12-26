26 декабря 2020

Митрополит Екатеринбурга высказался о спецназе в монастыре Сергия

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спецназ судебных приставов (ФССП) в Среднеуральском женском монастыре отца Сергия
Спецназ в монастыре был из-за судебного производства Фото: С канала Всеволода Могучего на YouTube
новость из сюжета
Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Новый глава Екатеринбургской митрополии Евгений (Кульберг) заявил, что епархия не имеет отношения к спецназу, нагрянувшему на днях в Среднеуральский женский монастырь, который находится под властью отлученного от церкви Сергия (Романова). Митрополит уточнил корреспонденту URA.RU, что задача представителей РПЦ состоит в другом.

«Екатеринбургская епархия, которая является правообладателем земли, старается узаконить строение храмов и помещений, которые являются самостроем и вообще могут быть снесены. При этом суд назначает экспертов, сопровождает их судебными приставами. Приставы на такие мероприятия выходят в сопровождении. Где все это, а где епархия? Мы говорим то, что надо узаконить», — пояснил митрополит URA.RU.

Он уточнил, что картина, представляемая в некоторых видеороликах о том, что «епархия хочет что-то оттяпать», отличается от реальной. Митрополит Евгений также выразил надежду, что общественность увидит в действиях представителей епархии здравый смысл.

Ранее в Среднеуральский женский монастырь «Спорительница хлебов», прибыли бойцы группы силовой поддержки Федеральной службы судебных приставов (спецназ ФССП). Судебные приставы возбудили исполнительное производство, чтобы обеспечить исполнение решения суда о проведении экспертизы зданий Среднеуральского женского монастыря.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...