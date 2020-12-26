26 декабря 2020
25 декабря 2020

Новый митрополит озвучил первые требования к екатеринбуржцам

© Служба новостей «URA.RU»
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Праздничная Божественная литургия в Храме на Крови. Екатеринбург
По мнению Евгения Кульберга, современные люди более склонны к прелюбодеянию Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Владыка Евгений (Кульберг), возведенный в сан митрополита, провел в Екатеринбурге первую литургию. Глава Екатеринбургской митрополии упрекнул современных людей в прелюбодеянии и призвал верующих носить маски. Митрополит также раскрыл, с какой целью в Среднеуральский женский монастырь, находящийся под властью Сергия Романова, нагрянул спецназ.

На праздничную службу в Храме на Крови собралось около двухсот человек. Среди них можно было увидеть православную активистку, экс-кандидата в депутаты гордумы Оксану Иванову. Из священников выделялся отец Максим (Миняйло), выполнявший роль правой руки митрополита.

Во время службы отец Евгений вспомнил о грехах святых праотцов, которых сегодня поминает РПЦ. По его мнению, все грехи делятся на идолопоклонничество и блуд, и современные люди более подвержены второму. «Слово божие призывает нас на брачный пир (царствие небесное), мы можем согласиться, а можем начать прелюбодействовать: кто-то — с деньгами, кто-то — с карьерой, кто-то — с высотой своего ума или искусства», — сказал владыка.

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По его словам, многие люди не способны отказаться от благ земных в пользу царствия небесного, чем и пользуются политики и проповедники. «Прикрываясь ревностью о боге, заботой о народе, о государстве, всю свою проповедь посвящают устроению земного царства: обещают бесплатный хлеб, образование, заманивают легковерных в ловушку. Эти обещания наполнены гордыней, кровью, великим самомнением», — заявил отец Евгений.

Эти слова можно расценить и как намек на духовника Среднеуральского монастыря Сергия Романова. Комментируя появление в его обители спецназа Федеральной службы судебных приставов (ФССП), митрополит пояснил, что епархия хочет лишь узаконить постройки, которые иначе «могут быть снесены».

Как и на службе нового главы митрополии две недели назад, множество людей в храме были без масок. «Есть люди, у которых масочка висит на подбородке, есть совсем без маски», — констатировал владыка Евгений, высказав надежду, что верующие будут соблюдать ограничения, особенно во время праздничных Рождественских служб.

Праздничная Божественная литургия в Храме на Крови. Екатеринбург
На праздничную литургию в Храме на Крови собралось около сотни человек
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Праздничная Божественная литургия в Храме на Крови. Екатеринбург
Православная активистка Оксана Иванова сумела пообщаться с новым митрополитом.
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Праздничная Божественная литургия в Храме на Крови. Екатеринбург
Литургия была праздничной: за две недели до Рождества в РПЦ отмечают неделю святых праотцов
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Праздничная Божественная литургия в Храме на Крови. Екатеринбург
Часть прихожан была в масках, часть — нет.
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Праздничная Божественная литургия в Храме на Крови. Екатеринбург
Десятки священников пришли поздравить владыку Евгений в возведением в сан
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Праздничная Божественная литургия в Храме на Крови. Екатеринбург
Теперь Кульберг — митрополит Евгений.
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Праздничная Божественная литургия в Храме на Крови. Екатеринбург
Фото: Анна Майорова © URA.RU

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