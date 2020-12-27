В школах-интернатах ЯНАО произошли вспышки коронавируса

Ученики ямальских школ-интернатов встретят Новый год в изоляции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В школах-интернатах Тазовского района ЯНАО, где учатся дети коренных жителей, подтвердились случаи коронавируса. Об этом в ходе прямой линии сообщил глава района Василий Паршаков. По его словам, из соображений безопасности ученикам придется встретить Новый год в интернате, а не в родной тундре.

«Дети себя чувствуют хорошо, они бессимптомно переносят [заболевание]. Но мы не можем отпустить детей и тех, кто был в контакте, мы так завезем коронавирус в тундру. Поэтому я прошу извинения у родителей, но, если у ребенка положительный тест, его нельзя вывозить в тундру», — заявил Паршаков во время прямого эфира в Instagram. Он уточнил, что под подозрением на коронавирус находились более 700 учеников.

Паршаков пообещал, что для детей организуют новогодние утренники прямо в интернатах. «Думаю, им нисколько не хуже будет, чем выехать в тундру. Но я понимаю, что каждый ребенок, конечно, хочет домой», — добавил глава района.

Первые случаи коронавируса у ямальских тундровиков были подтверждены летом. Оленеводы заразились от родственников, с которыми общались в райцентре. После этого кочевников Тазовского района пытались изолировать в тундре. Однако случаи заражения продолжились: в декабре, в частности, коронавирус подтвердили у 100-летнего ненца Илику Салиндера.