Политтехнолог Марат Баширов рассказал, что Евгению Куйвашеву не угрожает отставка Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Новое исследование telegram-канала «Незыгарь», посвященное российским губернаторам, к которым в ближайшее время могут возникнуть претензии со стороны федерального центра, не до конца отражает реальное положение дел. Такого мнения придерживаются опрошенные URA.RU политологи. По их мнению, ждать отставок, упомянутых в рейтинге глав регионов, пока не стоит.

27 декабря в telegram-канале «Незыгарь» был опубликован список губернаторов, которые плохо справляются со своими обязанностями или вызывают критику со стороны жителей регионов и федеральных властей. В список, в частности, попали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и губернатор Курганской области Вадим Шумков. В частности, говорится, что российские силовики не доверяют политическому окружению Куйвашева.

«„Незыгарь“ выявляет тенденции, эти тенденции, как правило, верные. Но последствия удара, под которым оказались губернаторы, будут для нас незаметны», — рассказал URA.RU генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. По его словам, о возможной отставке губернатора сообщалось бы в другой формулировке. «О вероятной отставке написали бы отдельно, а не в рамках списка», — уверен он.

Гращенков рассказал, что рейтингам губернаторов не стоит доверять. По его словам, сейчас в России практически нет глав регионов, которые находятся под угрозой отставки.

Политтехнолог Марат Баширов в разговоре с журналистом URA.RU также заявил, что главе Свердловской области ничего не угрожает. «Положение Куйвашева устойчивое, поэтому если что-то и будет, то только рост — перевод в Москву», — уверен Баширов. Также он подчеркнул, что нельзя доверять заявлениям частных политологов, которые говорят о проблемах губернаторов.

Ранее сообщалось, что Куйвашев улетел в Москву. Эту информацию URA.RU сообщили несколько высокопоставленных источников. Они уточнили, что командировка не будет длительной.