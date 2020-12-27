27 декабря 2020

Губернатор Моор рассказал свою версию спора с Путиным о зарплатах

© Служба новостей «URA.RU»
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Моор объяснил, что Путин опередил его Фото: Kremlin.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор не спорил с президентом РФ Владимиром Путиным о реальных доходах тюменцев. Глава государства просто опередил губернатора своим вопросом. Об этом заявил сам Моор.

Путин приезжал в Тюменскую область с рабочим визитом 1 декабря. В ходе беседы с главой государства Моор заявил, что реальная начисленная зарплата в регионе в 2020 году выросла на 1% по сравнению с 2019 годом. Президент не согласился, предположив, что Моор имеет в виду не реальные доходы, а номинальные.

«Я должен был сказать, что реальные доходы ниже 100%. Президент вопросом опередил меня, здесь не было никакого спора. В области реальные денежные доходы — 98%, хотя мы лучше, чем в среднем по России», — заявил Моор в интервью «Регион-Тюмень».

Глава региона отметил, что собирался сначала сообщить президенту о росте номинальных доходов, а уже потом о ситуации с реальными доходами. «Логика моего доклада была так и построена», — заключил политик.

Ранее Моор стал звездой TikTok. Губернатор поучаствовал в съемках видео тюменских тиктокеров. На видео, дополненном компьютерной графикой, Моор трясет снежный шар, создавая на улицах Тюмени новогоднюю атмосферу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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