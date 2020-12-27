В Кургане ответили на слова Мишустина о сокращении чиновников

Премьер РФ Михаил Мишустин заявил о старте административной реформы, но она не коснется курганского правительства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские власти не планируют сокращать чиновников после слов премьера РФ Михаила Мишустина об административной реформе. Информацию об этом URA.RU предоставили в пресс-службе правительства Курганской области.

«Мероприятия по изменению структуры правительства и органов исполнительной власти Курганской области на сегодняшний день не проводятся. Указанные мероприятия не носят плановый характер и осуществляются при наличии объективных потребностей организации госуправления», — говорится в ответе областного правительства на редакционный запрос.

Федеральные и областные ведомства Курганской области получили письма из Москвы. В них говорится об административной реформе, в рамках которой нужно сократить до 10% госслужащих.

В ноябре Мишустин анонсировал административную реформу. Оптимизация федеральных органов власти затронет 45 ведомств и министерств, находящихся под контролем правительства РФ. Сократить планируется 74 структурных подразделения, в том числе выполняющие обеспечивающие функции. Будут упразднены должности 37 заместителей руководителей федеральных органов. Сообщалось, что сократить собираются 1200 должностей в центральных аппаратах федеральных органов власти и более 33 тысяч — в территориальных.