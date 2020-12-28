Британский штамм коронавируса обнаружен на границе с Россией

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Британский штамм коронавируса выявлен в Финляндии, в районе Кюменлааксо. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Британский штамм коронавируса выявлен в Финляндии на границе с Россией, в районе Кюменлааксо. Об этом сообщает финская газета Kouvolan Sanomat.

«В Кюменлааксо первый носитель серьезной мутации коронавируса, обнаруженного в Великобритании, был подтвержден во время рождественских праздников (24-25 декабря)», — передает РИА «Новости». Также уточняется, что носитель нового штамма коронавируса приехал в Финляндию из Великобритании. Сейчас медики в Кюменлааксо пытаются выявить контактировавших с больным человеком, чтобы остановить распространение британского штамма коронавируса.

Ранее власти Великобритании сообщили, что в стране с большой скоростью распространяется новый тип коронавируса. По предварительным данным, он может быть на 70% заразней обычного. Россия уже ограничила авиасообщение с Великобританией. Однако, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН рассказал, что никаких серьезных мутаций у коронавируса нет, поэтому закрытие границ не имеет смысла.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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