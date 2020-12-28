Тюменка хотела продать малолетнюю дочь в рабство за 1 млн рублей

Женщина разместила в интернете информацию о продаже малолетней дочери в рабство с предоставлением сексуальных услуг Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Московские полицейские арестовали жительницу Тюмени, которая пыталась за 1 млн рублей продать в рабство свою малолетнюю дочь. Об этом журналистам рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК по столице Юлия Иванова.

Установлено, что в ноябре этого года женщина, находясь в Тюмени, из корыстных побуждений разместила в интернете информацию о продаже своей дочери в рабство с предоставлением сексуальных услуг.

«За продажу ребенка она потребовала один миллион рублей. После этого женщина совместно с дочерью прибыла на территорию столицы для совершения сделки купли-продажи, которая проходила в одной из гостиниц, расположенной на севере Москвы», — цитирует Иванову РИА «Новости». По данному факту открыли уголовное дело. В ближайшее время ей предъявят обвинение.

Ранее гражданки Казахстана пытались продать своих новорожденных детей в Китай. Женщины хотели по миллиону за каждого малыша.