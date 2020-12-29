Россияне по-разному восприняли арест экс-схимонаха Сергия
новость из сюжетаОтец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь
Ночью с 28 на 29 декабря правоохранительные органы нагрянули в Среднеуральский женский монастырь, захваченный бывшим схиигуменом Сергием. Его доставили в отдел СКР в Екатеринбурге, откуда его собираются перевезти в Москву.
В соцсетях россияне по-разному восприняли новость. Несмотря на одиозность Сергия, нашлись те, кто решил его защитить. Однако большинство обрадовалось сообщениям о задержании бывшего схимонаха.
Многие пользователи, следившие за новостями о монахе, одобрили его задержание
Однако нашлись и те, кто считает Сергия жертвой режима
Россияне помнят, что Сергий много лет назад сидел за убийство человека
Кто-то уверен, что одиозный экс-священник поплатился за свою честность
Другие считают, что Сергий организовал вокруг себя секту
При этом есть и те, кто вообще не считает тему важной и актуальной
Из-за своих высказываний Сергий дал россиянам повод сомневаться в его здоровье
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