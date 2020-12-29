Задержание отца Сергия раскололо соцсети. «Не первая ходка»

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Крестный ход в Среднеуральском женском монастыре. Екатеринбург, романов николай, отец сергий, православие, христианство, схиигумен сергий
Россияне по-разному восприняли арест экс-схимонаха Сергия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Ночью с 28 на 29 декабря правоохранительные органы нагрянули в Среднеуральский женский монастырь, захваченный бывшим схиигуменом Сергием. Его доставили в отдел СКР в Екатеринбурге, откуда его собираются перевезти в Москву.

В соцсетях россияне по-разному восприняли новость. Несмотря на одиозность Сергия, нашлись те, кто решил его защитить. Однако большинство обрадовалось сообщениям о задержании бывшего схимонаха.

Многие пользователи, следившие за новостями о монахе, одобрили его задержание
Фото: соцсети
Однако нашлись и те, кто считает Сергия жертвой режима
Фото: соцсети
Россияне помнят, что Сергий много лет назад сидел за убийство человека
Фото: соцсети
Кто-то уверен, что одиозный экс-священник поплатился за свою честность
Фото: соцсети
Другие считают, что Сергий организовал вокруг себя секту
Фото: соцсети
При этом есть и те, кто вообще не считает тему важной и актуальной
Фото: соцсети
Из-за своих высказываний Сергий дал россиянам повод сомневаться в его здоровье
Фото: соцсети

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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