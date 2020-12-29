Россияне по-разному восприняли арест экс-схимонаха Сергия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Ночью с 28 на 29 декабря правоохранительные органы нагрянули в Среднеуральский женский монастырь, захваченный бывшим схиигуменом Сергием. Его доставили в отдел СКР в Екатеринбурге, откуда его собираются перевезти в Москву.

В соцсетях россияне по-разному восприняли новость. Несмотря на одиозность Сергия, нашлись те, кто решил его защитить. Однако большинство обрадовалось сообщениям о задержании бывшего схимонаха.

Многие пользователи, следившие за новостями о монахе, одобрили его задержание Фото: соцсети

Однако нашлись и те, кто считает Сергия жертвой режима Фото: соцсети

Россияне помнят, что Сергий много лет назад сидел за убийство человека Фото: соцсети

Кто-то уверен, что одиозный экс-священник поплатился за свою честность Фото: соцсети

Другие считают, что Сергий организовал вокруг себя секту Фото: соцсети

При этом есть и те, кто вообще не считает тему важной и актуальной Фото: соцсети

Из-за своих высказываний Сергий дал россиянам повод сомневаться в его здоровье Фото: соцсети