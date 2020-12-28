В монастыре отца Сергия ждут митрополита

Митрополит Евгений приедет в монастырь решать его дальнейшую судьбу Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

В Среднеуральском женском монастыре, созданном бывшим схиигуменом Сергием, ждут митрополита Екатеринбургского Евгения. Об этом сообщают обитатели монастыря, передает корреспондент URA.RU.

«Говорят, ждут митрополита с новой настоятельницей — матушкой Варварой», — сообщил корреспондент агентства. По данным источников URA.RU, прибыть митрополит и настоятельница Варвара (она официально является руководителем монастыря) должны около 12:00. Ожидается, что в ходе визита будет решаться дальнейшая судьба монастыря и его обитателей. В пресс-службе епархии уточнить информацию не удалось — на звонок пресс-секретарь Анжела Тамбова не ответила.

Против бывшего схиигумена Сергия, задержанного в Среднеуральском женском монастыре, возбудили уголовное дело по статье «Склонение к самоубийству». Ночью его задержали и отправили в Москву.