В Среднеуральском женском монастыре, основанном бывшим схиигуменом Сергием, собираются сторонники мятежного экс-монаха. Они ждут митрополита Екатеринбургского Евгения, передает корреспондент URA.RU.
Всех журналистов обитатели вытолкали за ворота, сообщает корреспондент. «Сейчас уже внутрь никого не пускают. Все ждут у ворот», — уточнил корреспондент агентства. «На полкилометра на трассе растянулись припаркованные машины, народ прибывает, настроены достаточно нервно», — добавил корреспондент URA.RU.
По данным источников URA.RU, прибыть митрополит Евгений и настоятельница Варвара (она официально является руководителем монастыря) должны около 12:00. В пресс-службе епархии уточнить информацию не удалось — на звонок пресс-секретарь Анжела Тамбова не ответила.
Против бывшего схиигумена Сергия, задержанного в Среднеуральском женском монастыре, возбудили уголовное дело по статье «Склонение к самоубийству». Ночью его задержали и отправили в Москву. Вопрос об его аресте рассмотрит Басманный суд в 14:00, сообщила адвокат Сергия Светлана Герасимова.
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