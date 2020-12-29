В свердловском монастыре адепты Сергия нападают на журналистов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Штурм Среднеуральского женского монастыря. Екатеринбург
У монастыря собиралась огромная толпа Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Дело отца Сергия

В Среднеуральском женском монастыре, созданном бывшим схиигуменом Сергием, обстановка накаляется. Адепты Сергия ведут себя агрессивно и нападают на журналистов, передает корреспондент URA.RU.

«Монахини реагируют агрессивно, отобрали у меня телефон», — сообщил корреспондент URA.RU. Он уточнил, что позднее телефон вернули. На видео, переданном с места событий, можно рассмотреть, как сторонники Сергия отталкивают других журналистов. У монастыря собрались около 300 сторонников Сергия.

Против бывшего схиигумена Сергия, задержанного в Среднеуральском женском монастыре, возбудили уголовное дело по статье «Склонение к самоубийству». Ночью его задержали и отправили в Москву. В Среднеуральском монастыре, основанном Сергием, ждут митрополита Евгения.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...