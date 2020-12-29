В Среднеуральском женском монастыре, созданном бывшим схиигуменом Сергием, обстановка накаляется. Адепты Сергия ведут себя агрессивно и нападают на журналистов, передает корреспондент URA.RU.
«Монахини реагируют агрессивно, отобрали у меня телефон», — сообщил корреспондент URA.RU. Он уточнил, что позднее телефон вернули. На видео, переданном с места событий, можно рассмотреть, как сторонники Сергия отталкивают других журналистов. У монастыря собрались около 300 сторонников Сергия.
Против бывшего схиигумена Сергия, задержанного в Среднеуральском женском монастыре, возбудили уголовное дело по статье «Склонение к самоубийству». Ночью его задержали и отправили в Москву. В Среднеуральском монастыре, основанном Сергием, ждут митрополита Евгения.
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