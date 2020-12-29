В монастырь Сергия вместо митрополита приедет его подчиненный

В Среднеуральский женский монастырь приедет руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии протоиерей Евгений Попиченко, сообщили в пресс-службе епархии. В то же время сторонники экс-схиигумена Сергия ждали митрополита Екатеринбургского Евгения (Кульберга).
«Сейчас на территорию захваченного монастыря направляется представитель епархии — руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии, протоиерей Евгений Попиченко, с сестрами Милосердия. В епархии обеспокоены духовным и психическим состоянием людей, находящихся на территории захваченной обители». —сообщили в епархии. Здесь пообещали, что после того, как отец Евгений узнает о ситуации, вся необходимая помощь нуждающимся будет оказана.
Против бывшего схиигумена Сергия, задержанного в Среднеуральском женском монастыре, возбудили уголовное дело по статье «Склонение к самоубийству». Ночью его задержали и отправили в Москву. В Среднеуральском монастыре, основанном Сергием, ждут митрополита Евгения. В нем собираются сторонники Сергия.
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