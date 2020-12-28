В ГУ МВД по Пермскому краю нашли замену заместителю начальника

Вячеслав Голдобин занял пост замначальника полиции по оперативной работе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Обязанности заместителя начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД по Пермскому краю временно возложены на полковника полиции Вячеслава Голдобина. Ранее стало известно, что замначальника краевого главка Вячеслав Еговцев покинул должность в связи с переводом в Забайкальский край, он возглавил региональное УМВД.

«Временно исполнять обязанности замначальника [полиции по оперативной работе ГУ МВД края] будет Вячеслав Голдобин», — уточнили URA.RU в пресс-службе краевого главка. Голдобин является начальником Управления уголовного розыска ГУ МВД по Пермскому краю.

Ранее в краевом главке сменилось руководство —ГУ МВД по Пермскому краю вместо Михаила Давыдова возглавил Александр Щеглов, до этого руководивший УМВД по Забайкальскому краю. В тоже время источник URA.RU сообщал, что начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Забайкалью Евгений Курмакаев планирует перевестись в Пермь.