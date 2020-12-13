В пермском ГУ МВД ждут нового начальника-варяга

Источник: новый начальник «Башни Смерти» Александр Щеглов привезет с собой подчиненного из Забайкалья Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Новый начальник ГУ МВД по Пермскому краю

Начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Забайкальскому краю Евгений Курмакаев планирует перевестись в Пермь. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к руководству пермского полицейского главка.

«В Забайкалье начальник управления экономической безопасности [Курмакаев] уже сидит на чемоданах. Ждет, когда начнет работать в Перми», — рассказал URA.RU инсайдер. Он пояснил, что Курмакаев может занять аналогичную должность в Пермском крае вместо Александра Журахова. Ожидается, что последний пойдет на повышение в Москву.

«Есть еще один вариант, который будет однозначным повышением [для Курмакаева]. Он может занять место [заместителя начальника полиции ГУ МВД России по Пермскому краю Вячеслава] Еговцева», — добавил инсайдер. При этом ожидается, что Еговцев продолжит службу в Забайкалье и получит должность начальника регионального управления МВД РФ.

URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю с просьбой прокомментировать данную информацию. На момент публикации ответ не получен.

25 ноября 2020 года экс-начальник пермского ГУ МВД Михаил Давыдов был назначен на должность начальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ. Начальником регионального полицейского главка стал Александр Щеглов, который до этого был начальником управления МВД РФ по Забайкалью.