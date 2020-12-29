После первой недели 2021 года правительство примет решение по формату учебы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Формат, в котором будет возобновлена учеба в школах Свердловской области, будет обсуждаться 6—7 января. Об этом во время брифинга по итогам заседания оперштаба сообщил свердловский вице-губернатор Павел Креков.

«У нас есть желание выйти на учебу, но это будет зависеть от того, как мы все отпразднуем [Новый год], и какими будут объективные показатели госпитализации и количество заболевших 6—7 января. Примерно в эти даты мы определимся со временем начала учебного года. Желание очно начать учебный год есть у всех, но это будет зависеть от реальной ситуации», — уточнил Креков.

На данный момент в школах региона введено дистанционное обучение. Исключение сделано для начальной школы (с первого по пятый классы) и выпускные классы (9 и 11 классы). Учебный год продлится до 28 — 29 декабря.