Отцу Сергию грозит до 10 лет лишения свободы

Юристы оценили тяжесть предъявленных ему обвинений Фото: С канала Всеволода Могучего на YouTube © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

Экс-схимонаху Сергию (Романову) грозит от четырех до десяти лет лишения свободы. Об этом URA.RU сообщил екатеринбургский адвокат Сергей Колосовский. Все будет зависеть от того, обвинят ли старца в истязаниях подростков.

На данный момент отцу Сергию предъявлено обвинение в склонении несовершеннолетних к суициду — его обвиняют по части третьей статьи 110.1 Уголовного кодекса РФ. Также Романов обвиняется в совершении преступлений по третьей части статьи 148 (воспрепятствованию богослужений) и первой части статьи 330 (самоуправство), однако эти статьи не предусматривают лишения свободы (максимальное наказание по ним — административный арест до трех и шести месяцев). «То, что ему грозит прямо сейчас — лишения свободы сроком до четырех лет в колонии общего режима», — рассказал адвокат Колосовский.

Однако Следственный комитет расследует еще одно дело, связанное со Среднеуральским женским монастырем — об истязаниях подростков на территории обители. Именно по этому делу СКР планировал допросить отца Сергия, когда он отказался являться на допрос. В случае, если следователи обвинят его в соучастии в этих преступлениях, тяжесть обвинений резко возрастет — часть вторая статьи 117 УК РФ (истязание несовершеннолетних) предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

«По совокупности наказаний ему грозит до десяти лет лишения свободы», — рассказал Колосовский, пояснив, что в данном случае должна применяться статья УК о частичном сложении наказаний, по которой к сроку по наиболее тяжкой статье добавляется еще половина срока.

Создателя Среднеуральского женского монастыря Сергия (Романова) задержали в его келье в минувшей ночью. Ему предъявлено обвинение в склонении детей к суициду. В созданной им обители собираются сторонники Сергия из разных регионов. Они ждали митрополита Евгения и не впустили руководителя отдела социального служения Екатеринбургской епархии протоиерея Евгения Попиченко. 29 декабря отца Сергия конвоировали в Москву из Екатеринбурга.