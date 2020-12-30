Свердловская область стала лидером по убийствам среди регионов РФ

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По данным Генпрокуратуры РФ, больше всего убийств в 2020 году было совершено на Среднем Урале Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Свердловская область стала лидером по количеству совершенных убийств в 2020 году среди регионов России. Об этом говорится в сборнике Генпрокуратуры о состоянии преступности за январь — ноябрь 2020 года.

В «тройку лидеров» по совершенным убийствам вошли также Московская область и Татарстан. Меньше всего преступлений зарегистрировано в Воронежской области, Северной Осетии и Тюменской области.

В целом по России количество зарегистрированных преступлений увеличилось на 1,2% и достигло почти 1,9 млн случаев. В результате различных преступлений погибло более 20 тысяч человек и почти 33 тысячи граждан пострадали.

Ранее блогер Илья Варламов опубликовал собственный рейтинг самых опасных городов России. В первую тройку вошли Улан-Удэ, Магадан и Кызыл на первом месте.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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