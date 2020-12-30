Свердловских полицейских обидели премиями перед Новым годом. «У начальства в 30 раз больше»

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Антитеррористические учения УФСБ России по СО на железнодорожной станции Шувакиш. Екатеринбург, силовики, полиция, фсб россии
По словам источника, премии рядовых сотрудников и руководителей отличаются в десятки раз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рядовым сотрудникам МВД в Свердловской области начислили по 10 тысяч рублей в качестве предновогодних премий, сообщил источник URA.RU в региональном главке полиции. По его словам, вознаграждения для руководящего состава управления — в десятки раз больше.

«Рядовым [полицейским] начислено по десять тысяч рублей до вычета налогов. У начальства поощрения в 30 раз больше: у руководителя [ГУ МВД по Свердловской области Александра Мешкова] — 350 тысяч рублей, его заместителей — по 300 тысяч», — поделился инсайдер. Также он отметил, что с сотрудников патрульно-постовой службы (ППС) «еще соберут дань их наказанные руководители — те, которые не получили премии». По оценке другого собеседника агентства, премии в 2020 году — самые низкие со времен реформы МВД.

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Третий источник в силовой среде уточнил, что, по его информации, меньше ожидаемого перед Новым годом получили не только рядовые сотрудники ППС, но и, к примеру, областного управления уголовного розыска, управления по борьбе с экономическими преступлениями. «Маленькие премии выплачены и инспекторам ГИБДД», — добавил он. В то же время еще один собеседник агентства подчеркнул, что многие полицейские не из числа руководителей «получили вполне достойные премии». «Многое ведь зависит от стажа и результатов работы», — сказал он.

В ГУ МВД РФ по Свердловской области и ГИБДД от комментариев воздержались. Представитель УМВ по Екатеринбургу также предпочел не высказываться по теме.

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