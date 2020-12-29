Новый мэр Екатеринбурга завел страницу в соцсетях

Страница в соцсетях нужна новому мэру для оперативного решения городских вопросов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Временно исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Алексей Орлов завел страницу в Instagram. В качествен никнейма он выбрал словосочетание @glava.ekb.

«Приветствую вас в своем официальном аккаунте. Здесь я буду делиться с вами изменениями в жизни Екатеринбурга, рассказывать о жизни города от первого лица, бережно хранить историческое прошлое Екатеринбурга и вместе с вами оптимистично смотреть в будущее уральской столицы», — написал в своем первом посте Орлов. Он уточнил также, что эта страница станет оперативным каналом связи для решения городских вопросов.

Ранее бывший мэр города Александр Высокинский подал в отставку, которую приняла дума города. Исполняющим обязанности стал первый вице-мэр Орлов. Вслед за Высокинским часть сотрудников мэрии покинет администрацию города.