29 декабря 2020

Новый мэр Екатеринбурга завел страницу в соцсетях

© Служба новостей «URA.RU»
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Уход Александра Высокинского с поста мэра Екатеринбурга. Екатеринбург, орлов алексей
Страница в соцсетях нужна новому мэру для оперативного решения городских вопросов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Временно исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Алексей Орлов завел страницу в Instagram. В качествен никнейма он выбрал словосочетание @glava.ekb.

«Приветствую вас в своем официальном аккаунте. Здесь я буду делиться с вами изменениями в жизни Екатеринбурга, рассказывать о жизни города от первого лица, бережно хранить историческое прошлое Екатеринбурга и вместе с вами оптимистично смотреть в будущее уральской столицы», — написал в своем первом посте Орлов. Он уточнил также, что эта страница станет оперативным каналом связи для решения городских вопросов.

Ранее бывший мэр города Александр Высокинский подал в отставку, которую приняла дума города. Исполняющим обязанности стал первый вице-мэр Орлов. Вслед за Высокинским часть сотрудников мэрии покинет администрацию города.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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