Помощник опального отца Сергия пропал после суда

Супруга Всеволода Могучева обратилась в полицию в связи с пропажей мужа (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

Пресс-секретарь бывшего схиигумена Сергия (Романова) Всеволод Могучев исчез после заседания в Свердловском областном суде. Об этом URA.RU сообщила его супруга.

«Дело в том, что суд закончился полседьмого. С него сняли обвинение. Мы приехали на Елизаветинское шоссе, 19 (Следственный изолятор № 5 — прим. ред.) и стоим с того времени. Нам никто не открывает, на звонки не отвечают. Мы не знаем, где он», — сказала жена Могучева в разговоре с URA.RU. Она уже подала заявление о пропаже мужа в 13 отдел полиции, но там сообщили, что не могут дозвониться до спецприемника.

Супруга соратника отца Сергия не исключила, что его могли увезти в связи с возможным ужесточением меры пресечения. Чтобы это выяснить его адвокат уехал в Следственный комитет. Жена Могучева подчеркнула, что у ее мужа при себе не было ни денег, ни телефона, что усложняет поиски.

Как сообщил источник URA.RU знакомый с ситуацией, решение об аресте Могучева отменено, но сейчас он находится не на свободе. Согласно его данным, сейчас с ним работают сотрудники местного управления ФСБ. Источник не исключил, что это связано с делом Сергия. На момент публикации новости не удалось получить комментарий от представителей ФСБ. На звонок корреспондента никто не ответил. В пресс-группе ГУМВД по Екатеринбургу сообщили, что постараются предоставить информацию позднее.

Соратника экс-схиигумена арестовали на пять суток за неповиновение полиции. Могучева не стали бы задерживать, если бы он не бросался на силовиков. Также Басманный суд Москвы арестовал Сергия на два месяца. Против него возбудили уголовное дело по статье «Склонение к самоубийству». Затем в пресс-службе Свердловского областного суда сообщили, что Могучева выпустили из спецприемника. Материалы его дела будут направлены на новое рассмотрение.