На Украине нашли пять мутаций коронавируса

На Украине не выявлен британский штамм коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

На Украине циркулируют пять штаммов коронавируса, все они входят в глобальную генетическую линию B, которая произошла из Китая. Мутации, зафиксированной в Великобритании, в стране не обнаружено. Об этом 30 декабря сообщил Минздрав Украины.

«Геном коронавируса ученые из Великобритании, куда были отправлены образцы из девяти регионов Украины: Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой областей, расшифровали в апреле, после чего появилась возможность отследить мутации. Были обнаружены пять вариантов COVID-19 (В1; В1.1; В1.1.1; В1.5 и В2)», — пишут «Известия» со ссылкой на данные украинского ведомства.

Ранее власти Великобритании сообщили, что в стране с большой скоростью распространяется новый тип коронавируса. По предварительным данным, он может быть на 70% заразней обычного. Россия уже ограничила авиасообщение с Великобританией. 28 декабря стало известно, что новый штамм выявлен в Финляндии на границе с Россией, в районе Кюменлааксо.