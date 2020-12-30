Петр Порошенко назвал себя организатором операции против задержанных в Белоруссии россиян Фото: CC BY 4.0, Пресс-служба Президента Украины © URA.RU

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что он еще в 2018 году инициировал спецоперацию против россиян, итогом которой стало задержание летом этого года 33 граждан РФ в Белоруссии.

«Я хочу заявить, что еще в конце 2018 года тогдашний верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, тогдашний Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции», — сказал экс-глава государства в эфире украинского «Пятого канала».

Он считает срыв операции, целью которой в Киеве называли захват лиц, которые якобы были причастны к крушению «Боинга» в Донбассе в 2014 году, государственной изменой. Также Порошенко пообещал добиться привлечения виновных в этом к ответственности.

Незадолго до выборов президента Белорусии, которые состоялись 9 августа, местные власти сообщили о задержании трех десятков иностранцев, которых, как напоминает RT, подозревали в подготовке массовых беспорядков в стране. Как утверждалось, большинство из них были гражданами России. Москва, в свою очередь, назвала обвинения безосновательными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что пребывание россиян в Белоруссии никак не связано с предвыборным периодом в республике, они планировали из Белоруссии улететь транзитом в другую страну. Позже стало известно, что задержанными оказались наемники ЧВК Вагнера. По словам генпрокурора РФ Игоря Краснова, иностранные спецслужбы заманили из Белоруссию обманным путем. После официального запроса россиян освободили.