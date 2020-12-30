Суд арестовал помощника отца Сергия

Всеволод Могучев получил 15 суток ареста Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

Пресс-секретарь бывшего схиигумена Сергия (Романова) Всеволод Могучев получил 15 суток ареста за неповиновение полиции. Об этом URA.RU сообщил его адвокат Михаил Толмачев.

«Ему дали 15 суток. Это максимально строгое наказание по данной статье. При наличии смягчающих обстоятельств», — сказал Толмачев. Адвокат отметил, что соратник Сергия имеет положительную характеристику, получал грамоты от общественных организаций и занимается благотворительностью. При этом отягчающие обстоятельства отсутствуют.

Он подчеркнул, что приговор будут обжаловать. «Это экстренное правосудие. За два дня мы побывали в трех судах. Видимо, нужно было так сделать из-за резонанса», — пояснил правозащитник.

Отмечается, что суд состоялся, несмотря на то, что в начале заседания Могучеву пришлось вызывать скорую помощь из-за плохого самочувствия. 30 декабря он был арестован на пять суток за неповиновение полиции. Свердловский областной суд отменил решение первой инстанции и отправил дело на новое рассмотрение.