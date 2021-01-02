Сергей Шнуров написал музыку для новой песни Ольги Бузовой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Зрители остались недовольны новым клипом Ольги Бузовой «Колбаса», музыкальным продюсером которого стал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. В комментариях под видео пользователи YouTube пристыдили артиста за некачественную работу.

В новом клипе Бузова в образе героини сериала «Игра престолов» признается в любви к колбасе и сидит на троне из мяса. В ролике также снялись звезда сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер, актриса сериала «Ольга» Алина Алексеева и блогер Стас Круглицкий. Они предстали в виде персонажей известных картин.

Однако зрители не оценили задумку авторов клипа. «Шнур показывает отличный пример того, как за несколько лет можно отказаться от всех своих принципов и скатиться на дно в погоне за деньгами и сомнительной популярностью», — написал пользователь с ником «Угар Татар».

«Допустим, Бузова шкварится (позорится), потому что ее образ — один большой зашквар, но Шнуров-то куда? Так неймется до уровня дна скатиться что-ли?» — добавил зритель с ником «Реаль но». А пользователь Miss Mary S предположила, что лидер «Ленинграда» просто неудачно пошутил. «Если это был сарказм от Шнурова, то не смешно. Может лучше», — написала она.

Некоторые пользователи отметили, что в 2021 году не стоит сотрудничать со Шнуровым. «Оля, ты и так хороша. Зачем тебе колаба (совместная работа) со Шнуровым? Он старенький и приносит неудачи. Шнуровский стиль уже не модный», — обратился к Бузовой пользователь Евдокимов.

Однако некоторые решили, что клип хороший, если посмотреть на него с другого ракурса. «Что-то я не поняла критики. Если б это спела группа „Ленинград“, вы все были б в восторге», — считает «Sun Flower».

Ранее на пресс-конференции президента России Владимира Путина продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров задал вопросы про мат и хакеров на выборах в США, пишет RT. После этого телеведущий Владимир Соловьев назвал музыканта слабаком, а депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн написал по этому поводу стихи.