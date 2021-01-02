Дочь российского миллиардера Романа Абрамовича София выходит замуж. Об этом 26-летняя девушка сообщила на своей странице в Instargam.
«Прошлая ночь была ночью, которую я никогда не забуду. Какое прекрасное начало нового года», — написала София. Пост она сопроводила фотографиями избранника и обручального кольца. Судя по геолокации снимков, пара обручилась на острове Сен-Бартелеми во Франции.
Telegram-канал «Только никому» выяснил, что возлюбленного девушки зовут Джейми. Он так же, как и София, «разделяет страсть к лошадям». Кем работает мужчина, неизвестно.
Ранее светская львица Алена Кравец заявила, что певец Филипп Киркоров намерен жениться на матери своих детей, пишет сайт Vse42.ru. Также в конце 2020 года о своей свадьбе объявила певица Лиза Монеточка, а актриса Елизавета Арзамасова вышла замуж за фигуриста Илью Авербуха. Разница в возрасте между молодоженами составляет 22 года.
Абрамович владеет акциями ЕВРАЗ. В 2020 году он стал одним из миллиардеров, которые разбогатели во время экономического кризиса.
Подписывайтесь на URA.RU в