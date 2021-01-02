Дочка Абрамовича похвасталась помолвкой. Фото

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Клипарт. Екатеринбург, брак, молодожены, свадьба
Об избраннике Софии Абрамович практически ничего не известно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дочь российского миллиардера Романа Абрамовича София выходит замуж. Об этом 26-летняя девушка сообщила на своей странице в Instargam.

«Прошлая ночь была ночью, которую я никогда не забуду. Какое прекрасное начало нового года», — написала София. Пост она сопроводила фотографиями избранника и обручального кольца. Судя по геолокации снимков, пара обручилась на острове Сен-Бартелеми во Франции.

Telegram-канал «Только никому» выяснил, что возлюбленного девушки зовут Джейми. Он так же, как и София, «разделяет страсть к лошадям». Кем работает мужчина, неизвестно.

Ранее светская львица Алена Кравец заявила, что певец Филипп Киркоров намерен жениться на матери своих детей, пишет сайт Vse42.ru. Также в конце 2020 года о своей свадьбе объявила певица Лиза Монеточка, а актриса Елизавета Арзамасова вышла замуж за фигуриста Илью Авербуха. Разница в возрасте между молодоженами составляет 22 года.

Абрамович владеет акциями ЕВРАЗ. В 2020 году он стал одним из миллиардеров, которые разбогатели во время экономического кризиса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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