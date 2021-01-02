Фадеев показал фото до похудения на 107 килограмм

Музыкальный продюсер Максим Фадеев опубликовал свое фото в максимальном весе. С 2019 года он сбросил 107 килограмм.
«Вот так было 2003-2019. 211 кг», — прокомментировал Фадеев снимок, размещенный в Instagram. В комментариях под тем же постом он написал, что сейчас весит 104 килограмма.
Продюсер планирует продолжить сбрасывать вес, до 90 килограмм, пишет агентство Nation News. Секрет своей победы над лишним весом (как и причины его набора) Фадеев не раскрывает. Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян раскрыла секрет своего похудения на 20 килограммов.
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