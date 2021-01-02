02 января 2021

Фадеев показал фото до похудения на 107 килограмм

© Служба новостей «URA.RU»
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Максим Фадеев, фадеев максим
До 2019 года Максим Фадеев весил 211 килограмм Фото: страница Максима Фадеева в Instagram @fadeevmaxim

Музыкальный продюсер Максим Фадеев опубликовал свое фото в максимальном весе. С 2019 года он сбросил 107 килограмм.

«Вот так было 2003-2019. 211 кг», — прокомментировал Фадеев снимок, размещенный в Instagram. В комментариях под тем же постом он написал, что сейчас весит 104 килограмма.

Продюсер планирует продолжить сбрасывать вес, до 90 килограмм, пишет агентство Nation News. Секрет своей победы над лишним весом (как и причины его набора) Фадеев не раскрывает. Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян раскрыла секрет своего похудения на 20 килограммов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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