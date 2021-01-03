Российские вооруженные силы планируют осуществить вторжение в Херсонскую область Украины для решения вопроса с водоснабжением Крыма. Об этом сообщает Служба внешней разведки (СВР) Украины.
«Материковая Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде, поэтому потенциально вооруженные силы РФ могут под надуманным предлогом осуществить марш-бросок вглубь территории Херсонской области с целью установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала», — говорится в заявлении, которое приводит «Рамблер».
В СВР отмечают, что еще с 2014 года Россия превратила Крым в «сплошную военную базу с готовой инфраструктурой для хранения ядерного оружия». Украинские разведчики убеждены, что в перспективе отношения РФ и Украины перейдут в масштабную военную операцию с захватом территорий последней.
Украина после перехода Крыма в состав РФ перекрыла подачу днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. Минувшим летом жителям полуострова пришлось ввести ограничения на потребление пресной воды.
Между тем еще летом в Кремле заявили, что любые сообщения о том, что Россия собирается атаковать страну ради доступа к воде для Крыма, являются абсолютной глупостью и нагнетанием антироссийской истерии. Таким образом Москва ответила на слова командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы, который заявил, что Россия хочет атаковать Херсонскую область, чтобы обеспечить Крыму доступ к воде из Днепра. По его словам, в ответ Украина собирается начать подготовку к полномасштабным боевым действиям против РФ.
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