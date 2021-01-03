03 января 2021

Врач рассказала о лучшем режиме сна в новогодние праздники

© Служба новостей «URA.RU»
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В новогодние праздники стоит соблюдать стандартный режим сна, который действует в рабочие будни Фото: Анна Майорова © URA.RU

Чтобы войти в рабочий режим, стоит заранее и плавно готовить свой организм к ранним подъемам. Руководитель сомнологической службы «Унисон», руководитель секции «Стресс и сон» международного общества «Стресс под контролем» Елена Царева советует сохранять режим сна и бодрствования.

«Лучше в новогодние праздники вставать так же, как и на работу, сохранять время пробуждения», — рассказала эксперт радио Sputnik. А для восстановление сил в течение дня она рекомендует «вздремнуть» буквально 10-15 минут.

Царева предупреждает также, что нехватка сна наносит урон многих системам организма. «Даже одной бессонной ночи достаточно, чтобы снизить уровень клеток, которые помогают бороться с инфекциями. Кроме того, люди с недостатком сна более тревожны, у них ниже настроение, выше риски депрессии», — предупреждает эксперт.

Также в новогодние праздники могут обостриться хронические заболевания из-за переизбытка еды. Для восстановление привычного питания диетолог Елена Соломатина советует россиянам плавно перестраивать свое питание. А врач-диетолог Андрей Бобровский предлагает для восстановления после застолий использовать обычную воду.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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