Врач рассказала о лучшем режиме сна в новогодние праздники

Чтобы войти в рабочий режим, стоит заранее и плавно готовить свой организм к ранним подъемам. Руководитель сомнологической службы «Унисон», руководитель секции «Стресс и сон» международного общества «Стресс под контролем» Елена Царева советует сохранять режим сна и бодрствования.
«Лучше в новогодние праздники вставать так же, как и на работу, сохранять время пробуждения», — рассказала эксперт радио Sputnik. А для восстановление сил в течение дня она рекомендует «вздремнуть» буквально 10-15 минут.
Царева предупреждает также, что нехватка сна наносит урон многих системам организма. «Даже одной бессонной ночи достаточно, чтобы снизить уровень клеток, которые помогают бороться с инфекциями. Кроме того, люди с недостатком сна более тревожны, у них ниже настроение, выше риски депрессии», — предупреждает эксперт.
Также в новогодние праздники могут обостриться хронические заболевания из-за переизбытка еды. Для восстановление привычного питания диетолог Елена Соломатина советует россиянам плавно перестраивать свое питание. А врач-диетолог Андрей Бобровский предлагает для восстановления после застолий использовать обычную воду.
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