Life выяснил участь воров в законе в 2021 году

Самый громкий суд в 2021 году будет над авторитетом Олегом Медведевым по прозвищу Шишкан Фото: Владимир Андреев © URA.RU

МВД и ФСБ в 2021 году бросят все силы на то, чтобы не только привлечь к ответственности тех авторитетов, которые остались в России, но и достать сбежавших за границу, пишет в расследовании портал Life. По данным издания, в этом году можно ожидать волны приговоров «законникам», которых задержали после принятия статьи 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

В 2021 году должен стартовать суд над известным авторитетом Олегом Медведевым по прозвищу Шишкан, которого считают основным претендентом на главный трон отечественного криминалитета. «Его обвиняют по новой антиворовской статье УК, а почти два десятка его приближенных — в вымогательствах и убийстве», — пишет издание. На данный момент Медведев и его адвокаты знакомятся с материалами дела. «Шишкан делает все, чтобы выйти на свободу, — рассказала порталу официальный представитель СКР Светлана Петренко. — За время следствия он опробовал разные стратегии защиты. Например, пытался выдать себя за невменяемого». На данный момент авторитет настаивает, что дело против него якобы сфабриковали по заказу неких влиятельных недоброжелателей.

Еще один громкий процесс стартовал в декабре. На скамье подсудимых оказался Константин Найбауэра, известный также как Костя Канский. Вскоре суд присяжных должен вынести ему приговор. Кроме того, за решеткой уже оказались влиятельные в преступных сообществах люди. Например, Захарий Калашов (Шакро Молодой) отбывает наказание в одной из тюрем, и в последнее время старается не светиться. Известный соперник Шакро Тариэл Ониани (Таро) был экстрадирован в Испанию, где ему грозит крупный тюремный срок. В конце сентября в тюрьме при странных обстоятельствах скончался Кахабер Парпалия по кличке Каха Гальский, который считался хранителем «общака» воровского мира России.

Издание отмечает, что принятие так называемых антиворовских поправок в Уголовный кодекс, вынудило «законников» залечь на дно или покинуть Россию. Однако силовики намерены привлечь к ответственности не только тех, кто остался в стране, но и вернуть на родину бежавших за границу воров в законе, чтобы покончить с организованной преступностью. Ранее автор книги «Исповедь русского гангстера» Михаил Орский рассказал URA.RU, что воры в законе не будут устраивать передел власти в российских тюрьмах, закрытые коронавирусными ограничениями, так как они уже противостоят силовикам.