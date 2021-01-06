Дональд Трамп хочет, чтобы о захвате Капитолия говорили до следующих президентских выборов Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Штурм Капитолия сторонниками действующего президента США Дональда Трампа можно расценивать, как начало президентской кампании 2024 года. Об этом в беседе с URA.RU заявил доцент кафедры политологии Дальневосточного федерального университета Евгений Булах.

«Трамп пытается уйти без точки, а с очень хорошим восклицательным знаком. Ему нужна хорошая социальная встряска для того, чтобы последующие четыре года постоянно говорили о Трампе, и чтобы на фоне сегодняшнего де-марша, он смог поучаствовать в следующих выборах. По сути дела мы можем говорить о начале избирательного процесса проигравшего Трампа», — объяснил URA.RU Булах.

Профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин считает, что сейчас американский истеблишмент постарается избежать второго срока Дональда Трампа, поэтому уже идут разговоры о возможном импичменте. «Сейчас будет сделано все, чтобы Трамп не вернулся в 2024 году. Он же несколько раз заявлял, что он готов, дальше будет бороться, не сдается. Но сейчас будет сделано все, чтобы выбить его в качестве серьезного политического игрока», — поделился политолог.

Ранее сторонники Дональда Трампа захватили здание Конгресса США в момент, когда там проходила процедура утверждения итогов голосования коллегии выборщиков. После нее победа на выборах окончательно бы ушла к демократу Джозефу Байдену. В ходе беспорядков пострадали несколько человек. Изначально было известно о смерти одного человека, пишет argumenti.ru. Однако глава полиции Вашингтона Роберт Конти сообщил о еще трех случаях смерти возле Капитолия.