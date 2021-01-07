Политолог: Дерипаска может стать спарринг-партнером Путина в 2024

Олигарх и предприниматель Олег Дерипаска обладает президентскими амбициями и может стать спарринг-партнером действующего российского лидера Владимира Путина на президентских выборах 2024 года. Таким мнением поделились в беседе с URA.RU политологи.
Telegram-канал «Незыгарь» указал, что политические амбиции Дерипаски могут быть гораздо шире, чем выдвижение в Госдуму, а конечная цель отодвинута на 3-5 лет вперед. «Не исключено, что Дерипаску в качестве одного из „кандидатов-дублеров“ на высшие посты негласно поддержат и „семейные“ за неимением других вариантов», — уточняет автор канала.
Политолог Илья Гращенков выразил уверенность в том, что у Дерипаски есть президентские амбиции. «Дерипаска хотел бы принять участие в выборах 2024 года», — сказал политолог в разговоре с журналистом URA.RU. Он считает, что к выборам президента возникнет запрос на возрождение предпринимательской экономики. «Если [президент России Владимир] Путин будет участвовать в выборах, Дерипаска выступит его спарринг-партнером», — считает Гращенков. По его мнению, в случае отказа от участия в выборах действующего российского лидера, у предпринимателя будет реальный шанс побороться за президентское кресло.
У Дерипаски может быть желание пойти в большую политику, согласился генеральный директор института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «В сегодняшних условиях шанса выиграть президентские выборы у него нет», — заверил политолог. При этом Журавлев не исключает, что до 2024 года все может измениться.
Политический консультант, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев высказал противоположное мнение. «Я просто думаю, что Дерипаска получает удовольствие от того, что его обсуждают», — уверен политолог. По его мнению, олигарх хотел бы играть активную роль в политике, но не при Путине.
Редакция URA.RU запросила комментарий у пресс-службы Олега Дерипаски. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее политолог Алексей Игнатов предположил, что слухи о выдвижении Дерипаски в Госдуму — это сигнал от самого олигарха Кремлю. Таким образом бизнесмен сообщает, что готов отказаться от заграницы и оставить все активы только в России.
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