07 января 2021

В Гидрометцентре назвали сроки резкого похолодания в России

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Роман Вильфанд отметил, что 11 января в регионах России ожидаются сильные снегопады Фото: Анна Майорова © URA.RU

Резкое похолодание в европейской части России ожидается 11 января. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Значительное понижение температуры в европейской части России [ожидается] 11 января (ночью минус 11-16 градусов, днем минус 8-13 градусов)», — цитирует РИА «Новости» Вильфанда. По его словам, такая перемена погоды является естественной.

Вильфанд отметил, что 11 января в Россию придут сильные снегопады. Снежный покров увеличится на 2-4 сантиметра, подчеркнул он.

В Москве и Санкт-Петербурге температура воздуха, по данным Gismeteo, не опустится ниже минус 20 градусов. А в Перми, Екатеринбурге и Челябинске ожидаются морозы до минус 33 градусов. Особенно сильные морозы наступят со вторника по четверг. В конце недели метеорологи предсказывают потепление до минус 6 градусов. В Кургане и Тюмени похолодает до минус 34 градусов. Сильные морозы придут в Салехард и Ханты-Мансийск — там в середине недели похолодает до минус 37 градусов.

Ранее Вильфанд рассказал, что лето 2020 года было самым теплым за всю историю наблюдений. По его словам, это связано с малым количеством снега зимой.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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