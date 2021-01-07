Защитники ПРОМЭКТа обратятся к полпреду УрФО и в минстрой

Демонтаж здания начался 4 января Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Конфликт вокруг сноса здания ПРОМЭКТа в Екатеринбурге

Общественники планируют обратиться к министру строительства Свердловской области Михаилу Волкову и полпреду УрФО Владимиру Якушеву с просьбой приостановить снос здания бывшего Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума (ПРОМЭКТ). Они опубликовали открытое письмо к ним, а также объявили сбор подписей.

«Мы, жители города, обеспокоенные проблемой утраты Екатеринбургом исторической памяти и культурного бренда, считаем необходимым сохранить ансамбль бывшей Сенной площади в его объемно-пространственных характеристиках. Считаем важным разработать и принять регламентирующие документы, которые позволят избежать непоправимых ошибок при развитии территорий», — указано в тексте письма, опубликованного в telegram-канале «Сенная площадь (Парк Павлика Морозова)». Они также просят разработать регламент застройки города по стандарту комплексного развития территорий. По мнению общественников, стоит начать разработку с центра города, района соцгорода Уралмаш и Втузгородка.

Ранее в Екатеринбурге начались работы по сносу комплекса конструктивистских зданий ПРОМЭКТа. Мэрия города настоятельно рекомендовала приостановить разрушение. Общественники выступают против сноса и даже подают в полицию заявления о проводящихся работах. Владимир Коньков — владелец строительной компании «Маяк», которая занимается сносом здания, — заявил URA.RU, что здание самого техникума пока не трогают.