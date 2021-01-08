Новый штамм коронавируса в США может быть заразнее на 50% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В США мог появиться новый штамм коронавируса, который распространяется наравне с британским. Об этом сообщила рабочая группа Белого дома, которая занимается проблемой по борьбе с инфекцией.

«Этот осенне-зимний скачок (эпидемии в США — ред.) почти вдвое превысил темпы роста заболеваемости во время весенней и летней вспышек. Это ускорение предполагает, что в США мог развиться свой вариант (коронавируса -ред.) в дополнение к британскому виду, который уже распространяется у нас», — пишет РИА «Новости» с ссылкой на телеканал CNN. В докладе говорится, что новый штамм может быть заразнее на 50%.

Ранее ВОЗ подтвердила, что обнаруженный в Великобритании новый штамм COVID распространяется быстрее обычного. По словам старшего преподавателя Лондонского университета королевы Марии — Дипти Гурдасани, он более заразен для детей и подростков до 19 лет.