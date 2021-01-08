08 января 2021

В США допустили появление еще одного штамма коронавируса

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Новый штамм коронавируса в США может быть заразнее на 50% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В США мог появиться новый штамм коронавируса, который распространяется наравне с британским. Об этом сообщила рабочая группа Белого дома, которая занимается проблемой по борьбе с инфекцией.

«Этот осенне-зимний скачок (эпидемии в США — ред.) почти вдвое превысил темпы роста заболеваемости во время весенней и летней вспышек. Это ускорение предполагает, что в США мог развиться свой вариант (коронавируса -ред.) в дополнение к британскому виду, который уже распространяется у нас», — пишет РИА «Новости» с ссылкой на телеканал CNN. В докладе говорится, что новый штамм может быть заразнее на 50%.

Ранее ВОЗ подтвердила, что обнаруженный в Великобритании новый штамм COVID распространяется быстрее обычного. По словам старшего преподавателя Лондонского университета королевы Марии — Дипти Гурдасани, он более заразен для детей и подростков до 19 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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